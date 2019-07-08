Aston Villa, Kasımpaşalı Trezeguet'yi istiyor

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Aston Villa'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalıcı olmak isteyen İngiliz ekibi, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
BBC'de yer alan habere göre; Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trezeguet, Kahire'de Aston Villa yetkilileri tarafından markaja alındı. Teknik Direktör Dean Smith ile Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch'ın Trezeguet ile görüşmek için Mısır'a gittiği konuşuluyor.
Trezeguet, 2018 yazında Anderlecht'ten 2 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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