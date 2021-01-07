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Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.01.2021 18:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.

Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Yaşananların ardından bugünkü antrenman programının iptal edildiği, takımın karantinaya alındığı ve kulübün Bodymoor Heath antrenman tesislerinin kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarın akşam Liverpool ile yapılacak 3. tur maçının ertelenmesi için yetkililerle gereken görüşmelere başlandığı da belirtildi.

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