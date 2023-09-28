Aston Villa'nın kadın futbolcuları maça çıkmaktan korkuyor!

İngiltere Kadınlar Süper Lig'de sezon 1 Ekim'de resmen başlıyor. Aston Villa'da yaşanan forma krizi nedeniyle Pazar günü Manchester United ile oynanacak maça kadın futbolcular çıkmak istemiyor.
Aston Villa'nın forma tedarikçisinin tasarladığı formalar kadınları endişelendirdi. Terleme ve ıslanma sonrası vücudu kavrayarak yapışması, kadın futbolcuları korkuttu. Bu durumu yönetimi bildiren futbolcular, bu formayı giymek istemediklerini açık açık söyledi.
Maç içinde terlemenin ardından formanın vücutlarına yapışacağını ifade eden kadın futbolcular, vücut hatlarının belli olacağı için maça odaklanamayacaklarını söylediler. Bu durum hakkında çalışma başlatan Aston Villa kulübü, kadınlara özel bir forma tedarikçisi bulabilir.