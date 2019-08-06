Aston Villa'nın Mbaye Diagne için Galatasaray'a teklif yaptığı belirtildi

Katar'ın, Al Rayyan Kulübüne transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı. Aston Villa Kulübü, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bu gelişme sarı kırmızılıların yüzünü güldürdü.

İlk hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu ifade edip önce Suudi Arabistan daha sonra da Katar'a transferinde sorunlar çıkaran Diagne'nin de Aston Villa opsiyonuna sıcak bakabileceği öğrenildi.

Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa ile Galatasaray'ın bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde Diagne'nin de sorun yaratmadan bu kez imza atacağı öğrenildi.

Ön libero takviyesi adına İngiltere'de bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın burada aynı zamanda Aston Villa kulübü ile de bir araya geldiği ve Diagne'nin transferi için pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Sarı kırmızılılar, Diagne için 13 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Aston Villa'nın 10 milyon euro önerdiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği ifade edildi.

(FutbolArena)

