Jhon Duran Portekiz'de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı

Benfica'nın Gil Vicente karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından gözler Jhon Duran'a çevrildi. Kolombiyalı futbolcunun sahaya çıkabilmesi, rakip takım cephesinde tartışma yarattı.

BENFİCA FARKLI KAZANDI, DURAN DA GOLÜNÜ ATTI

Portekiz Kupası çeyrek finalinde Gil Vicente'yi konuk eden Benfica, rakibini 4-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Ev sahibi ekibin galibiyetinde Dodi Lukebakio'nun iki golü, Georgiy Sudakov ve Jhon Duran'ın birer golü etkili oldu. Duran'ın gol pasını ise Rafa Silva verdi.

Ancak mücadele sonrasında konuşulan başlık skor tabelasından ziyade Kolombiyalı santrforun karşılaşmada görev alabilmesiydi.

KIRMIZI KART KARARI TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran, Benfica'nın Santa Clara ile deplasmanda oynadığı lig maçının uzatma bölümünde yaşanan olaylar sırasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Portekiz basınındaki haberlere göre, oyuncu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından söz konusu kartın kaldırılması, Gil Vicente karşılaşmasında forma giymesinin önünü açtı.

Soruşturmayla ilgili nihai kararın açıklanmasının 15 günü bulabileceği de aktarıldı.

LUİS PİNTO'DAN KARARA SERT ELEŞTİRİ

Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, karşılaşmanın ardından Duran'ın kadroda bulunmasına tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, Benfica karşısında kırmızı kart gören Espigares'in Guimaraes maçında oynayabilmesini umduğunu belirterek kararın rekabet ortamına zarar verebileceğini savundu.

Pinto, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Duran'ın kadroya dahil edilmesine şaşırdım. Daha rekabetçi bir lig ve daha rekabetçi kupalar istiyorsak, takındığımız tavırları gözden geçirmeliyiz. Bu maçtan bir gün önce kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasının kaldırılması birçok şeyi sorgulatıyor.”

MARCO SILVA CEVAP VERDİ...

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva da Luis Pinto'nun eleştirilerine kayıtsız kalmadı. Rakip çalıştırıcının tepkisini anladığını belirten Silva, Jhon Duran'ın kırmızı kart görmemesi gerektiğini savundu. Kolombiyalı futbolcunun kadroya alınmasının kendileri açısından da beklenmedik bir gelişme olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, Duran'ın forma giymemesi halinde Pavlidis'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığını dile getirdi.