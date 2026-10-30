SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Jhon Duran Portekiz'de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı

Portekiz Kupası'nda Benfica'nın Gil Vicente'yi 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiği mücadele, maçın bitiş düdüğünün ardından da gündemde kalmayı sürdürdü. Karşılaşmada fileleri havalandıran Jhon Duran'ın kısa süre önce gördüğü kırmızı kartın kaldırılması, Portekiz futbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Jhon Duran Portekiz'de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı
Burak Kavuncu

Benfica'nın Gil Vicente karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından gözler Jhon Duran'a çevrildi. Kolombiyalı futbolcunun sahaya çıkabilmesi, rakip takım cephesinde tartışma yarattı.

BENFİCA FARKLI KAZANDI, DURAN DA GOLÜNÜ ATTI

Jhon Duran Portekiz de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı 1

Portekiz Kupası çeyrek finalinde Gil Vicente'yi konuk eden Benfica, rakibini 4-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Ev sahibi ekibin galibiyetinde Dodi Lukebakio'nun iki golü, Georgiy Sudakov ve Jhon Duran'ın birer golü etkili oldu. Duran'ın gol pasını ise Rafa Silva verdi.

Ancak mücadele sonrasında konuşulan başlık skor tabelasından ziyade Kolombiyalı santrforun karşılaşmada görev alabilmesiydi.

KIRMIZI KART KARARI TARTIŞMA YARATTI

Jhon Duran Portekiz de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı 2

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran, Benfica'nın Santa Clara ile deplasmanda oynadığı lig maçının uzatma bölümünde yaşanan olaylar sırasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Portekiz basınındaki haberlere göre, oyuncu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından söz konusu kartın kaldırılması, Gil Vicente karşılaşmasında forma giymesinin önünü açtı.

Soruşturmayla ilgili nihai kararın açıklanmasının 15 günü bulabileceği de aktarıldı.

LUİS PİNTO'DAN KARARA SERT ELEŞTİRİ

Jhon Duran Portekiz de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı 3

Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, karşılaşmanın ardından Duran'ın kadroda bulunmasına tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, Benfica karşısında kırmızı kart gören Espigares'in Guimaraes maçında oynayabilmesini umduğunu belirterek kararın rekabet ortamına zarar verebileceğini savundu.

Pinto, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Duran'ın kadroya dahil edilmesine şaşırdım. Daha rekabetçi bir lig ve daha rekabetçi kupalar istiyorsak, takındığımız tavırları gözden geçirmeliyiz. Bu maçtan bir gün önce kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasının kaldırılması birçok şeyi sorgulatıyor.”

MARCO SILVA CEVAP VERDİ...

Jhon Duran Portekiz de ortalığı fena karıştırdı! Kırmızı karta rağmen oynadı 4

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva da Luis Pinto'nun eleştirilerine kayıtsız kalmadı. Rakip çalıştırıcının tepkisini anladığını belirten Silva, Jhon Duran'ın kırmızı kart görmemesi gerektiğini savundu. Kolombiyalı futbolcunun kadroya alınmasının kendileri açısından da beklenmedik bir gelişme olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, Duran'ın forma giymemesi halinde Pavlidis'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığını dile getirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konyaspor maçına saatler kala Victor Osimhen gelişmesi!Konyaspor maçına saatler kala Victor Osimhen gelişmesi!
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçı için sürpriz karar!Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçı için sürpriz karar!
Anahtar Kelimeler:
SL Benfica kırmızı kart fenerbahçe Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.