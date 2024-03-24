Aston Villa Zaniolo'yu istemiyor! Galatasaray bu durum sonrası yıldız isim için kararını verdi

Galatasaray’ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo son günlerde gündemden düşmüyor. Premier Lig ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği oyuncu için Sarı-Kırmızılılar da kararını verdi.

İtalyan futbolcuya ülkesinden başta Juventus ve Milan olmak üzere bazı teklifler olduğu öğrenildi. Lazio’nun da yine Zaniolo için istekli olduğu bildirildi.

G.SARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray’ın, Zaniolo’yu 20 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi. Özellikle genç futbolcunun Avrupa Şampiyonası’nda piyasa yapabileceği düşünülüyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





