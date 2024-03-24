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Aston Villa Zaniolo'yu istemiyor! Galatasaray bu durum sonrası yıldız isim için kararını verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2024 17:10
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Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, son günlerde gündemden düşmüyor. Premier Lig ekibinin Zaniolo'nun opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenilirken Galatasaray da yıldız isim için kararını vermiş durumda. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray’ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo son günlerde gündemden düşmüyor. Premier Lig ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği oyuncu için Sarı-Kırmızılılar da kararını verdi.

İtalyan futbolcuya ülkesinden başta Juventus ve Milan olmak üzere bazı teklifler olduğu öğrenildi. Lazio’nun da yine Zaniolo için istekli olduğu bildirildi.

G.SARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

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Galatasaray’ın, Zaniolo’yu 20 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi. Özellikle genç futbolcunun Avrupa Şampiyonası’nda piyasa yapabileceği düşünülüyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Yerel Seçim 2024


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