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Astralis fırtınası devam ediyor!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 10.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Astralis CS: GO arenasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Danimarka temsilcisi katıldığı son turnuva olan ESL Pro League Season 8 Finals'ta da mutlu sona ulaşmasını bildi.

Astralis fırtınası devam ediyor!

Astralis CS: GO arenasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Danimarka temsilcisi katıldığı son turnuva olan ESL Pro League Season 8 Finals'ta da mutlu sona ulaşmasını bildi. Lig aşamasının ardından sırasıyla ViCi ve HellRaisers'ı eleyerek finale adını yazdıran Astralis, G2 ve BiG'yi eleyerek finale adını yazdıran Liquid ile karşılaştı.

Bo5 formatından oynan final müsabakasından 3-1'lik skorla galip gelen Astralis oldu. Bu sonuçla beraber Astralis katıldığı turnuvaları domine etmeye devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Astralis ESL Pro League

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