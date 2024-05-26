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Astrolog Meral Güven'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan ifadeler! ''Oh canıma değsin, beter olun''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 23:31
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Astrolog Meral Güven'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk açıklama geldi. Haftalardır Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına yönelik paylaşımlarda bulunan Meral Güven, bu paylaşımları bilerek yaptığını ve gerçeğin böyle olmadığını iddia etti.

Astrolog Meral Güven'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan ifadeler! ''Oh canıma değsin, beter olun''

Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçeli taraftarları hedef alan paylaşımlar geldi. Son güne kadar sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağını iddia eden Astrolog Meral Güven'in ifadeleri okuyanları şaşkına çevirdi.

"OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN"

"Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfredip beni tehdit ediyordunuz. Adamın böyle hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun."

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

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Sözlerine ironik bir şekilde devam eden Meral Güven, "Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin." dedi.

"BENİ ALLAH GİBİ GÖRDÜNÜZ"

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Son olarak sözlerini noktalayan Meral Güven, "Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar" açıklamasını yaptı.

"SIRA GALATASARAY'A DA GELECEK"

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"Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

"3 YILDIR HEP DOĞRU BİLDİM"

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"Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim. Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın."

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