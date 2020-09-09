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ASÜ Kütüphanesinde anlamlı çalışma

AKSARAY HABERLERİ  | 09.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Şehrin en büyük kütüphanesi olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kütüphanesinin duvarları, kendi çağlarında bilime yaptıkları önemli katkılarıyla bilinen Türk ve Müslüman bilim insanlarının ve filozoflarının bilgilendirme panolarıyla süslendi.ASÜ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, kütüphanenin gerek basılı ve elektronik kaynak gerek fiziki imkanlar gerekse kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle dikkat çektiği belirtilerek, "Pandemi münasebetiyle kullanıcıların bir süredir uzaktan bağlantı yöntemleriyle erişebildiği kütüphaneyi, normal şartlarda her gün binlerce öğrenci ziyaret ediyor.

ASÜ Kütüphanesinde anlamlı çalışma

Şehrin en büyük kütüphanesi olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kütüphanesinin duvarları, kendi çağlarında bilime yaptıkları önemli katkılarıyla bilinen Türk ve Müslüman bilim insanlarının ve filozoflarının bilgilendirme panolarıyla süslendi.
ASÜ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, kütüphanenin gerek basılı ve elektronik kaynak gerek fiziki imkanlar gerekse kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle dikkat çektiği belirtilerek, "Pandemi münasebetiyle kullanıcıların bir süredir uzaktan bağlantı yöntemleriyle erişebildiği kütüphaneyi, normal şartlarda her gün binlerce öğrenci ziyaret ediyor. Hali hazırda şehrin en büyük kütüphanesini gerek içerik gerekse fiziki bakımdan geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda kütüphane duvarları, kendi çağlarında bilime yaptıkları katkılarla insanlığa ufuk açmış, bugün de fikirlerinden ve eserlerinden yararlanılan bilim insanları ve filozofların bilgilendirme panolarıyla süslendi. Panolarda bilim insanlarının resimleri, kısa hayat hikayeleri ve çalışma yaptıkları alana ve üretimlerine dair bilgiler aktarılıyor. Piri Reis’ten Cezeri’ye, Harezmi’den Mimar Sinan’a, Fergani’den Zehravi’ye kadar hepsi alanında birer mihenk taşı olan 40 ismin bilgilendirme panosu, ASÜ Kütüphanesi duvarlarında öğrencilere ilham kaynağı oluyor" denildi.

ASÜ Kütüphanesinde anlamlı çalışma

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