ASÜ Rektörü Şahin: “Tüm amacımız işleri kolaylaştırmak üzerine olmalı”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, okul sekreterlerinin birimlerin asıl sahipleri olduğunu, onların yapıp ettiği çalışmaların kurumsal işleyişin niteliği bağlamında çok önemli bir noktada durduğunu belirterek, “Tüm amacımız işleri kolaylaştırmak üzerine olmalı” dedi.

Rektör Şahin, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Birimlerde yürütülen çalışmalar, işleyiş, çalışma biçimleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda salgın süreci ve dijitalleşme hususlarına dair bir konuşma yapan ASÜ Rektörü, kurumda yapılan her işin ortak aklın ürünü olduğuna dikkat çekti. Salgın süreci münasebetiyle uzaktan eğitime geçildiğini ve bu geçişin oldukça hızlı gerçekleştiğini kaydeden Prof. Şahin, “Senato kararlarının alınması, teknik altyapının hazırlanması, hizmet içi eğitimler, ders çekimleri Tüm bunları çok kısa zamanda tamamladık ve sürece hızlı biçimde adapte olduk. Bu, çok önemli bir başarıdır. Burada herkesin çok değerli emekleri var. İdari çarkın işleyişinde önemli bir noktada duran Fakülte Sekreterlerimizin de çalışmalarıyla, Allah’a şükürler olsun ciddi diye adlandırılabilecek hiçbir kriz yaşamadık” dedi.

Birimlerin asıl sahiplerinin sekreterler olduğunu, kalıcı çalışanlar olmaları hasebiyle, onların yapıp ettiklerinin kurumsal işleyişin niteliği bakımından çok önemli bir noktada durduğunu ifade eden Şahin, dijitalleşme sürecine de temas etti. Çağın değiştiğini, çalışmaları ve çalışmaları yapma biçimlerini her geçen gün bir kere daha gözden geçirmek gerektiğini ileten ASÜ Rektörü, “Dijitalleşme ve buna adaptasyon konusunda çok iyi bir noktadayız. Amacımız bunu olabildiğince geliştirmek. Evrak işlemleri, yorucu kırtasiye süreçleri, öğrenciyle ve kurum çalışanlarıyla ilişkiler, işleyiş takipleri Tüm bu süreçlerle alakalı yaşanan dijitalleşmede herhangi bir sorun varsa bu sorunları en hızlı biçimde çözmeliyiz. Tüm amacımız işleri kolaylaştırmak üzerine olmalı. Hepimiz aynı gemideyiz ve yaptığımız her iş birbirimizi olumlu yahut olumsuz biçimde mutlaka etkiler. Biz, iyi ve güzel işleri çoğaltmak arzusundayız” diye konuştu.

Üst Yönetimin de katıldığı toplantı, çalışmalar ve işleyiş biçimlerine dair karşılıklı fikir alışverişi ile tamamlandı.