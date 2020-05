ASÜ spor takımları başarılarıyla dikkat çekiyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 2019 yılında düzenlenen çeşitli organizasyonlarda ulusal ve uluslararası önemli başarılar ve dereceler elde ettiğini belirtti.

ASÜ’nün spor ve sağlık alanında ihtisaslaştığını ve bu kapsamda sportif etkinlik çeşitliliğini arttırmanın temel öncelikler arasında yer aldığını kaydeden Şahin, “Yükseköğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından koordine edilen “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında yaptığımız her çalışmayı önemsiyoruz. Bu noktada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin elde ettiği her başarı, hem bizlerin çalışma azmini arttırıyor, hem de ihtisas alanımıza dair doğru yolda ilerlediğimizi görmemiz bakımından önem arz ediyor” dedi.

Sporcuların 2019 yılında pek çok branşta gururlandıran dereceler elde ettiğini ve ASÜ’nün spor konusundaki başarılarını taçlandırdıklarını ifade eden Prof. Şahin, “Atletizm, okçuluk, basketbol, güreş. Sporcularımız geçen yılı yükselen bir başarı grafiği ile tamamladı. Elde edilen her başarı hem şehrimizi, hem de Üniversitemizi daha tanınır kılıyor ve bu alandaki çalışmalarımızın isabetini ortaya koyuyor. Tüm sporcularımıza ve onları yetiştiren hocalarımıza emekleri için çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.