YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek

ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek

AKSARAY HABERLERİ  | 01.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonunun 12 Ekim 2020’de başlayacağını, hangi eğitim yönteminin uygulanacağına ise pandeminin gidişatına göre Eylül ayı içinde karar verileceğini söyledi.
Senato Toplantısında konuşan Rektör Şahin, ASÜ’de yeni eğitim yılına ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Hazırlıkların hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim modellerine uyumlanabilecek biçimde düzenlendiğini kaydeden Prof. Şahin, “Normal şartlar altında eğitim-öğretim 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Hangi eğitim modelinin uygulanacağına ise pandemi sürecinin son durumuna göre karar verilecek. Kararın Eylül ayı içinde netleşmesi bekleniyor. Biz bu arada sürece dair diğer hazırlıklarımız üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.
Pandemi sürecinin sadece eğitim alanında değil hayatın tüm alanlarında etkili olduğunu ve bu sürecin en hızlı şekilde atlatılabilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü anımsatan ASÜ Rektörü Şahin, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin önemine dikkat çekti. Toplumsal sağlık için bireysel önlemlerin önemine işaret eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu: “Her birey dikkatli olmalı. ‘Bana bir şey olmaz’ duygusu yanlış. Kişinin kendini koruması aynı zamanda çevresini de koruması anlamına gelmektedir. Her sorumsuz davranış dünyevi hukuk anlamında gayri ahlaki bir tutum, uhrevi anlamda ise büyük bir vebal ve hak demektir” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının son bölümünde sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve bireysel olarak alınan her önlemin onların yükünü azaltacağını ileten Şahin, “Bu süreçte, hangi kademe olursa olsun, aylardır evine gitmeden, deyim yerindeyse nefes almadan, 24 saat çalışan bir sağlık camiası var. Hepsine şükranlarımızı iletiyoruz. Sorumluluklarımızı dikkatli bir şekilde yerine getirdiğimizde pandemiyi daha hızlı atlatabiliriz ve böylece sağlık çalışanlarımızın yükünü de hafifletebiliriz. Lütfen biraz daha sabır” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Adalarda gün batımı büyülüyor
Adalarda gün batımı büyülüyor

Aksaray Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:49
İkindi
16:28
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aksaray’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Aksaray’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aksaray Milli Eğitim Müdürü Deneri, Merkeze Alındı
Aksaray Milli Eğitim Müdürü Deneri, Merkeze Alındı
Aksaray’da 46 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Aksaray’da 46 Kilo Eroin Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.