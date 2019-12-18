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ASUS, ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ASUS, ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu. Serideki diğer 750W ve 650W modellerde olduğu gibi bu model de ROG’ye özel soğutma teknolojisi ile geliyor.

ASUS, ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu

ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde de kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan eksen teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor. Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini indiriyor.

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Japon üretimi kapasitörler ve düşük RDS (açık) MOSFET’ler, 10 yıllık garanti sağlıyor. Strix güç kaynakları 80 PLUS Gold sertifikasını da taşıyor.

GÖRÜNÜM

ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen kablolar yeni donanımlara uyum sağlıyor. 24 pinli güç kablosu, iki adet 6+2 pimli PCIe ve iki adet 8 pimli EPS 12 V güç kabloları kararlılık sağlayan kapasitörlerlebirlikte geliyor. Sistemini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan faydalanabiliyor.

Kullanışlı manyetik logo ve güç kaynağının dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle ürünü daha da kişiselleştirmek mümkün. Başta kırmızı olan pençe deseni, Aura Sync RGB aydınlatma kullanılan bir ROG Strix sistemi için ideal görünüyor.

ASUS Yeni ROG Strix Serisi Güç Kaynaklarını Duyurdu

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