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Asya Kültür ve Spor Parkı yenileniyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında park alanları ihtiyaca göre yeniden projelendirilirken, kullanım ömrünü tamamlamış çocuk oyun alanları, spor alanları ile parklarda yer alan diğer donatılar, kent mobilyaları, aydınlatmalar yenisi ile değiştiriliyor, hasarlı olanlarda ise bakım ve onarım yapılıyor. Yapısal düzenlemenin tamamlanması sonrasında parkların mevcut bitkisel dokusu korunarak ilave ağaçlar ve çiçek dikimi yapılıyor ve çim alanları yenileniyor.
Merkez-kırsal mahalle ayırımı yapmadan ilçe genelindeki tüm parklarda periyodik olarak budama, çim biçme, sulama ve bakım çalışması yapan Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ıslah çalışmaları kapsamında Çankaya Mahallesi’nde 8 bin 50 metrekare alana sahip Asya Kültür ve Spor Parkı’nda da yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Asya Kültür ve Spor Parkı, yeşil alanı, yürüyüş yolları, oturma birimleri, elektrik ve su tesisatı ve aydınlatma ekipmanları yenilenerek her yaş grubundan vatandaşa hizmet verebilecek ve bölgenin çehresini değiştirecek, modern ve estetik bir görünüme kavuşacak şekilde yeniden projelendiriliyor. İlçe sakinlerinin rahat nefes alabildiği, çocukların gönlünce oyunlar oynadığı, büyüklerin de dinlenip, nefes alabildiği park ve yeşil alan sayısını arttırıp, mevcutları da yenilemeye dönük hizmet ve projelerinin devam ettiğini belirten yetkililer, “Vatandaşlarımızdan tek ricamız, onlar için yaptığımız park ve oyun gruplarına sahip çıkarak iyi bakmaları ve korumalarıdır” dedi.

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