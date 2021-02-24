Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 864 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 858 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı bağlantılı 440 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 88 bin 120'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1576'ya yükseldi. Bugüne kadar 79 bin 50 kişi sağlığına kavuştu.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 742 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 11 milyon 30 bin 176'ya çıktı ve 10 milyon 726 bin 702 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 104 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölenlerin sayısı 156 bin 567'ye yükseldi.