Asya pazarının teknoloji nabzı Vietnam'da attı

İSTANBUL (AA) - Eğlence endüstrisindeki en son yeniliklerin ve ürünlerin sunulduğu Asya'nın öne çıkan ticaret etkinliklerinden Theme Park Expo Vietnam, teknoloji meraklıları ve sektör temsilcileriyle buluştu.

DOF Robotics açıklamasına göre, 24-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen fuara, bölgenin yükselen eğlence pazarında yer almak isteyen dünya genelinden çok sayıda marka da katılım sağladı. Tamamen yerli imkanlarla ileri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiren, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından DOF Robotics de Asya pazarında Türkiye'nin gücünü artırmak amacıyla fuarda yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Türkiye'nin uluslararası pazarda söz sahibi olması amacıyla her platformda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, "Tamamen yerli imkanlarla ileri VR ve AR teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiriyoruz. Dünya çapında 350'den fazla lokasyona ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Şu ana kadar dünyaca ünlü birçok marka ile iş birliği yaptık. Marvel ve Feld Entertainmet bunlara sadece küçük bir örnek. Bu konuda iş birliklerimize de devam ediyoruz. Sadece eğlence alanında değil aynı zamanda sağlık, lojistik gibi alanlarda da robot üretimi gerçekleştiriyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya genelinde düzenlenen çok sayıda fuara da katılım göstererek Türkiye imzası taşıyan ürünlerimizi dünyaya tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Asya pazarında söz sahibi olmak büyük önem taşıyor"

Türkiye'nin yazılım ve bilişim sektörü ihracatının 3 milyar dolar seviyelerinde olduğunu aktaran Mertcan, şunları kaydetti:

"Amacımız bu rakamları 15 milyar dolar seviyelerine ulaştırmak. Yüksek teknoloji ihracatında ülkelerin dağılımına ve pazardaki pay oranlarına bakarsak 750 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Çin zirvede bulunuyor. Yine bunun yanında Hong Kong 350 milyar dolarlık bir paya sahip bulunuyor. Yani sadece Çin ve Hong Kong'u birlikte ele aldığımızda 1 trilyon doların üzerinde teknoloji ihracatı karşımıza çıkıyor. Buna en yakın ülke 180 milyar dolarla Almanya ve ardından 160 milyar dolarla Kore geliyor. Dolayısıyla Asya pazarında söz sahibi olmak büyük önem taşıyor.

Simülatör üreticileri arasında yazılımını kendisi geliştiren dünyada ilk 10, Türkiye'de ise tek firma olmamız. Simülasyonlarda yer alan yazılımı kendi AR-GE servisimizde geliştiriyoruz. Küresel pazardaki ilk hedefimiz ihracat rakamlarında Kore gibi ülkelere yaklaşabilmek. Asya pazarında hedef kitlemize ulaşabileceğimiz Theme Park Expo Vietnam Fuarı gibi organizasyonlar rakip ülkeler arasında daha öne çıkabilme misyonumuz açısında bizler için güzel fırsatlar oluşturuyor. Yakalayacağımız ivme ile ihracat hedeflerimizi ve sektörde Türkiye'nin ağırlığını artırabileceğimize inanıyorum."

