Asya Şampiyonlar Ligi'nde El-İttihad ve El-Gharafa maçına En-Nesyri damga vurdu!

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla ilk golünü Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharrafa'ya karşı attı

Suudi Arabistan temsilcisi El-İttihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi El-Gharafa ile karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak bu kritik mücadele, iki takım için de büyük önem taşıdı. Gruptan çıkma yolunda hayati bir maça çıkan El-İttihad, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaştı.

🚨🚨🚨🚨🚨اول البصمات ، اول الاهداف!



يوسف النصيري يسجل الهدف الاول للاتحاد والأول له !🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/ulFcgBEWsW — المدرج الذهبي - Almodrj (@AImodrj) February 10, 2026

El-İttihad, ligde beklenen performansı sergileyememiş olsa da Asya Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi yıldız oyuncularının ayrılışı sonrası bir düşüş yaşayan takım, teknik direktör Sergio Conceicao önderliğinde yeniden yapılanmaya gidiyor. Takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri'nin performansı ise maça damga vurdu.

İLK GOL VE İLK ASİST YAPTI!

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla ikinci maçında ilk golünü attı. Maçın henüz başında sağ kanattan taşınan topta ceza sahası içine hareketlenen Faslı golcü net bir vuruşla kaleciyi avladı ve skoru 1-0'a getirdi.

Öte yandan Faslı golcü maçta skoru 5-0'a getiren golde H.Aouar'a asist yaparak takımı adına önemli bir katkı yaptı.

EV SAHİBİ FARKI AÇTI!

Maçta ev sahibi farka koştu. Karşılaşmanın 20, 62 ve 79.dakikalarında H.Aouar, 49'da R.Fernandes, 51'de D.Pereira ve 62'de R.Fernandes'in golleriyle skoru 7-0'a getirdi.