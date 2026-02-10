Yunanistan’da sporun kara gecesi! Skandal pankartla Beşiktaş hedef alındı

Beşiktaş’ın Panionios deplasmanı öncesi tribün skandalı gündem oldu. Siyah-beyazlı ekibin Yunanistan’da oynayacağı karşılaşma öncesinde salona asılan ve Beşiktaş camiasını hedef alan ağır hakaretler içeren pankart büyük tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Türk ve Yunan spor kamuoyunda infiale yol açarken, birçok kullanıcı organizasyon güvenliğinin yetersizliğini ve provokatif söylemlere izin verilmesini eleştirdi.

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Yunan taraftarlar tribünde skandal bir pankart açtı.

İLK YARIYI FARKLI ÖNDE KAPATTIK!

Maça hızlı başlayan temsilcimiz Beşiktaş ilk çeyreği 26-31, ardından ikinci çeyreği ise 37-59'luk skorla önde kapattı. Siyah-beyazlılarda ilk yarıda Nate Watson 16 sayıyla takımının devreye farklı önde girmesinde önemli etki etti. Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 18. haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın Panionios takımını 74-114 mağlup etti.

SKANDAL PANKART AÇTILAR...

Maç öncesinde Yunan taraftarların açtığı bir pankart ise olayın çirkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beşiktaş'a ve Türk polisine yönelik çirkin ifadeler sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

"Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

Beşiktaş JK