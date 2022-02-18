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Asyaport Limanı geçen yıl 174 dev konteyner gemisini ağırladı

18.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limanın Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı: -"Geçen yıl 1092 konteyner gemisine operasyon gerçekleştirdik" - "Hedeflerimizden biri, megamax gemilerin rotasının düzenli şekilde Asyaport olması"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Asyaport Limanı Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı, geçen yıl 1092 konteyner gemisine operasyon gerçekleştirdiklerini, bunlardan 174'ünün 300 metre ve üzerinde uzunluğa sahip olduğunu söyledi.

Azaklı, AA muhabirine, limanda geçen yıl 1 milyon 800 bin TEU (konteyner birimi) elleçleme (yükleme) işlemi yapıldığını bildirdi.

Limanın her geçen yıl iş kapasitesini artırdığını belirten Azaklı, "Geçen yıl 1092 konteyner gemisine operasyon gerçekleştirdik. Bu, günde 3 gemiye karşılık gelmektedir. Bu gemiler içerisinde büyük gemi sınıfına ayırdığımız 300 metre üstü 174 gemiye de hizmet verdik. Bunlardan 57'si 400 metrelik megamax gemilerden oluştu. 2020 yılında ise limanımıza 128 dev konteyner gemisi gelmişti." dedi.

Azaklı, 2021'de 300 metre üzeri gemilerde bir önceki yıla göre yüzde 36'lık artış gerçekleştiğini ifade etti.

Limanların ana hedefinin gemilere en hızlı ve emniyetli hizmeti vermek olduğunu aktaran Azaklı, şöyle devam etti:

"Megamax dediğimiz konteyner gemi, sınıfında en yüksek teknoloji ve en yüksek kapasiteye sahip gemiler. Limanımız 300 metre üzeri gemilerin rahatça yanaşmasına müsait. Personel gücümüz de operasyonların aksamadan full performansla yerine getirebilmesine imkan sağlıyor. Avrupa'da pandeminin etkisiyle oldukça sıkışık bir durum söz konusu. Asyaport olarak megamax gemilere hem teknik hem de operasyonel imkanları sağladığımız için uğrak olarak bizi tercih ettiklerini düşünüyorum."

-"400 metre uzunluğundaki 3 gemi aynı anda yanaşabilecek"

Limana yanaşan "MSC Gülsün" gemisinde 12 bin 862 TEU elleçleme ile Türkiye'de bugüne kadar bir gemide gerçekleşen en yüksek elleçleme rakamına ulaşıldığını anlatan Azaklı, şunları kaydetti:

"Tabii ki gemi ve sefer bazlı olarak sayılarda değişiklikler oluyor. Buradaki önemli veri, bu tip gemilerle belirli bir yük operasyonu gerçekleştiriliyor. Gemiler en minimum yükü bile getirse çok önemli rakamlara tekabül etmektedir. Hedeflerimizden biri, megamax gemilerin rotasının düzenli şekilde Asyaport olması. Yapacağımız genişleme projesi ile ana rıhtımımız yaklaşık bin 400 metreye çıkacak. 400 metrelik 3 gemiyi aynı anda opere edebileceğiz. Hiçbir gemi beklemeyecek. Bu sınıftaki 3 ana gemi, aynı anda rıhtımımızda olabilecek. Aynı anda kargo operasyonları gerçekleştirilebilecek."

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