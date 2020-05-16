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Asyaport Limanı'nda üretilen maskeler vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Asyaport Limanı'nda üretilen maskeler vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Asyaport Limanı tarafından günlük üretilen 20 bin maske, liman personeli ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından Asyaport'un yönetim kurulu başkanı Ahmet Soyuer, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında insanların maske ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Maskelerin hijyenik şartlarda üretildiğini anlatan Soyuer, "Türkiye’de grup şirketlerimizde 6 bin çalışanımız var. Günde bir maske kullanılacak olsa günlük maske ihtiyacımız 6 bin adet. Hangi kalitedeki kumaştan hangi şartlar altında ürettiğimizi bildiğimiz maskeler çalışanlarımıza daha güven veriyor. Üretim kapasitemizin fazlasını da halkımıza, kurumlara hediye olarak dağıtıyoruz. Dağıtmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız çevreye bir katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Soyuer, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Asyaport olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini vurguladı.

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