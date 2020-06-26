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ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 26.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı final (Bahar Yarıyılı) sınavları tamamlandı.

ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı final (Bahar Yarıyılı) sınavları tamamlandı. Sınavlar çevrimiçi (online) olarak 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilirken öğrenciler her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek sınavlara katıldılar.
Öğrencilerin sınavların ardından merakla bekledikleri Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı final soruları ve cevap anahtarları ise AÖF web sitesinden yayımlandı.
Final Sınavlarına 160 Bin Öğrenci Katıldı
230 dersten 160 Bin öğrencinin katıldığı sınavlarda yaklaşık 1 Milyon 50 Bin sınav oturumu gerçekleştirildi ve %92,5 gibi oldukça yüksek bir katılım sağlandı.
Pandemi döneminden itibaren ders ve sınavların çevrimiçi olarak yapılması yönünde alınan karar doğrultusunda vize ve final sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlayan ATA-AÖF’te bütünleme sınavları da 06-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında yine online olarak yapılacak.
Açık ve uzaktan eğitim alanında elde edilen başarıda özellikle pandemi döneminde uzman ekipler tarafından sergilenen üstün performans ve güçlü bilişim alt yapısının etkili olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, final sınavları boyunca sorunsuz bir şekilde devam eden sürecin, bütünleme sınavlarında da aynı titizlikle yürütüleceğini ifade ederek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Soru ve Cevaplar ATA-AÖF Web Adresinde
Final sıvalarının ardından Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan final soruları ve cevap anahtarlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, ATA-AÖF web sayfasındaki lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan soru itirazında bulunabileceği belirtildi.

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