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ATA-AÖF’ten kayıt rekoru

ERZURUM HABERLERİ  | 08.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde; 136 bin 536 yeni öğrenci kaydı ile aktif öğrenci sayısını 256 bin 745’e, toplam öğrenci sayısını da 435 bin 653’e çıkararak bu zamana kadar ki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısına ulaştı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

ATA-AÖF’ten kayıt rekoru

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde; 136 bin 536 yeni öğrenci kaydı ile aktif öğrenci sayısını 256 bin 745’e, toplam öğrenci sayısını da 435 bin 653’e çıkararak bu zamana kadar ki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısına ulaştı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni açılan Çocuk Gelişimi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Grafik Sanatlar, Rekreasyon, Tarih, Tekstil ve Moda Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı ve Spor Yönetimi programlarının yoğun ilgi görmesinin, öğrencilerin Atatürk Üniversitesini tercih etmesinde büyük rol oynadığını söyledi.
Bu artışın temel sebeplerinden birinin de güncel müfredat ve alt yapı sisteminin uzaktan eğitim modeline uygun olması şeklinde değerlendiren Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında istikrarlı büyümenin devam ettiğini, ATA-AÖF bünyesinde ise toplam 28 ön lisans ve 13 lisans programı ile ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı.
İkinci üniversite kayıtlarının 9 Kasım 2020’ye kadar devam ettiği Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde son olarak, 500’e yakın dijital ders kitabı, pandemi sürecinde YÖK Dersleri Platformu üzerinden (https://yokdersleri.yok.gov.tr/) erişime açılarak vatandaşların kullanımına sunulmuştu.

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