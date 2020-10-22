Ata Botanik Park'ın sonbahar renkleri büyülüyor

Parkın rengarenk doğası ve güzelliklerini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra düğün fotoğrafçıları da "doğal stüdyo" olarak kullandıkları yüzlerce alanda çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor.

Her geçen gün insanların daha çok ilgisini çekmeyi başaran park, özellikle kış ve sonbahar aylarında akın akın gelen ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesine ait olan parkta, farklı familyalardan ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere 150 bitki çeşidi yer alıyor.

- "Burası adeta bulunmaz bir cennet"

Düğün hazırlığı kapsamında dış çekim için Ata Botanik Park'ı tercih eden Alperen Tedik, AA muhabirine, doğal bir alanda fotoğraf çektirmek için parka geldiklerini söyledi.

Fotoğraflarını arka fondaki tabiatla çektirmek istediklerini belirten Tedik, "Doğu Anadolu'da böyle bir yeri bu bulmak çok nadir. Burası tabiatı ve fotoğraf çekiminde özellikle gelinlerin tercihi. Biz de fotoğraflardaki anlarımızı ölümsüzleştirmek için buradayız. Burası adeta bulunmaz bir cennet." dedi.

Tedik, parkta sonbaharın ayrı güzelliğine şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Her ay olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzellik var. Kışa hazırlık yapıyoruz ama şansımızla sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Gelecek olanlara tavsiye ediyorum. Çoğu yerde olmayan bitki çeşitleri, renk tonlamaları ve yapay havuzlar bunlar her yerde bulunacak şeyler değil. Bu konuda biz çok şanslıyız." diye konuştu.

- "Sonbaharda gerçekten renk cümbüşü var"

Ailesiyle gezmeye gelenlerden İbrahim Turgut da daha önce parkı kış aylarında gezdiğini, sonbaharda ise ilk defa geldiğini anlattı.