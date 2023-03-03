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Ata Demirer'den seçim gündemine gönderme! "Şeytan diyor aday ol!"

03.03.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste gelen seçim açıklamalarıyla gündem bir anda alevlendi. Bazı ünlü isimler gündeme dair paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de Ata Demirer oldu.

Ata Demirer'den seçim gündemine gönderme! "Şeytan diyor aday ol!"

Uzun bir süredir Çanakkale Bozcaada'da yaşayan Ata Demirer'den Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmesi sonrasında esprili bir paylaşım geldi.

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Ünlü sanatçı, Instagram hesabından gündemi eleştirdi. Esprili tavrıyla tanınan Demirer, yaşanan olaylara isyan etti. Demirer paylaşımına Bursa Bülbülü filminden bir fotoğraf ekleyerek ' Şeytan diyo aday ol!' yazdı.

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Paylaşım sonrası takipçilerinden destek mesajları yağdı. Kimi kullanıcılar aday olmasını istediğini belirtti.

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Ata Demirer son dönemde, yeni filmi Bursa Bülbülü ile gündemdeydi. Beyaz Zambaklar şarkısıyla uzun bir süre gündemde yer aldı.

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