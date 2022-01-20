Ata Demirer Galatasaray'ın yenilgisine isyan etti, Fatih Terim'i savundu!

Galatasaray, Kasımpaşa 3-1 oldu ve sosyal medya adeta yıkıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime ve oyunculara tepki gösterirken ünlü komedyen Ata Demirer de tepkisini göstermekte gecikmedi.

TWITTER HESABINDAN İSYAN ETTİ: DEĞDİ Mİ GÖNDERMEYE?

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ata Demirer, Fatih Terim'in görevine son verilmesine tepki gösterdi. Demirer, "Ne oldu, değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis, bir Fernando bulacaktınız o kadar... Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ata Demirer, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Galatasaray taraftarını arkasını alan Demirer'in paylaşımı kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

