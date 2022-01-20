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Ata Demirer Galatasaray'ın yenilgisine isyan etti, Fatih Terim'i savundu!

20.01.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent, takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada kalesinde toplam 7 gol görerek puan alamadı. Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da bu olaydan sonra sabırlar tükendi. Ünlü komedyen Ata Demirer, Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Ata Demirer Galatasaray'ın yenilgisine isyan etti, Fatih Terim'i savundu!

Galatasaray, Kasımpaşa 3-1 oldu ve sosyal medya adeta yıkıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime ve oyunculara tepki gösterirken ünlü komedyen Ata Demirer de tepkisini göstermekte gecikmedi.

TWITTER HESABINDAN İSYAN ETTİ: DEĞDİ Mİ GÖNDERMEYE?

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Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ata Demirer, Fatih Terim'in görevine son verilmesine tepki gösterdi. Demirer, "Ne oldu, değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis, bir Fernando bulacaktınız o kadar... Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.

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BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ata Demirer, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Galatasaray taraftarını arkasını alan Demirer'in paylaşımı kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ata Demirer
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