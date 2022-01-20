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  4. Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran maske! Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor

Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran maske! Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor

20.01.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçına bir taraftar maça damga vurdu. Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adama desteklerini sürdüren taraftarlar sosyal medyada geri dönmesi için kampanya başlatmıştı. Kasımpaşa maçı öncesi bir Galatasaray taraftarı yüzüne taktığı maske ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran maske! Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Domenec Torrent'in öğrencileri bu maçı yenip taraftarlarını mutlu etmek istiyordu. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası taraftarlar ikiye bölünmüştü. Bir taraf bu ayrılığı doğru bulurken, diğer taraf da Fatih Terim'e destek vermeye devam etti.

MAÇ ÖNCESİNE DAMGA VURAN MASKE

Bir Galatasaray taraftarı Kasımpaşa maçı öncesi tribünde Fatih Terim maskesi taktı. Kameraların kendisini göstermesinin ardından sosyal medyada gündem olan bu fotoğraf çok konuşuldu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
maske Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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