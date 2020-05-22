Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesinin ‘Ata Tohumları’ projesin kapsamında üretilen 3 milyon fideyi vatandaşlarla buluşturdu.

Türkiye’nin gündemini korona virüs salgını işgal ederken güzel gelişmeler de yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan Halk Ege Et, ata tohumlarından elde edilen doğal sebzeleri marketlerinde satışa sundu. Aydınlıları ve İzmirlileri tadı özlenen lezzetlerle buluşturduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın çocukluklarında tadına bakıp unutamadığı lezzetleri Halk Ege Et marketlerimizde onlarla tekrar buluşturuyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız da bu lezzetlerin tadına bakabilecek" dedi.

İlk şubesi 2015’te açıldı

İlk şubesi 2015 yılında açılan ve bugün 13 marketiyle Aydınlılara ve son dönemde açılan Buca şubesiyle de İzmirlilere hizmet vermeye başlayan Halk Ege Et, Aydın’ın yerel sebzelerine de reyonlarında yer vermeye başladı. Güvenilir, sağlıklı, kaliteli, ekonomik yerli eti tüketicilerle buluşturan Halk Ege Et marketlerinde kadın kooperatiflerinin ürünlerine de yer verilirken her yıl milyonlarca fide dağıtımı yapılan ata tohumlarından üretilen sebzeler de halkla buluşturuldu. Marketlerde Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen domates, biber ve patlıcan tüketicilerle buluşturuldu. Satışa sunulan ürünler ise Yenipazar tatlı biberi, Bozdoğan düğme domatesi ile Aydın karası patlıcanı oldu.