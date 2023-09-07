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Ata tohumundan üretilen 1 kiloluk domates ele avuca sığmıyor

07.09.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir çiftçinin ata tohumundan ürettiği domates 1 kilo 124 gram ağırlığa ulaştı.

Ata tohumundan üretilen 1 kiloluk domates ele avuca sığmıyor

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Yusuf Özece, bahçesinde ata tohumundan domates üretti. Domatesin cinsi gereği diğer domateslerden oldukça iri yapısı görenleri hayrete düşürdü. 1 kilo 124 gram ağırlığa ulaşan domates ele avuca sığmadı.

“HİÇBİR ZİRAİ İLAÇ KULLANMIYORUZ”

Domatesin özelliklerinden bahseden çiftçi Yusuf Özece, “Bu domatesi Akıncılar ilçemizde ata tohumlarımızdan kendimiz yetiştirmekteyiz. 500 gram ile 1 kilo 350 grama kadar büyümekte. Sadece hayvan gübresi kullanmaktayız. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Bunlar bizim kendi öz mahsullerimiz” diye konuştu.

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