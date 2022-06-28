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Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti

28.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları için geldiği Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp programı için kente gelen Akdeniz ekibi, sabah yapılan antrenmanda, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesinin ölçüldüğü testten geçti.

Test ile futbolcuların kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

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