Atakum Belediyesi ‘Fotoğraflarla Atatürk’ sergisine ev sahibi oldu

Atakum Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlanışının 82. yıl dönümünde sanatla andı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin iş birliği ile oluşturulan ‘Fotoğraflarla Atatürk’ sergisi Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde Samsunlularla buluştu. Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde açılan sergide, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından kesitler sunan fotoğraflar Samsunlularla buluştu.

"Mustafa Kemal yüzyılın lideri"

Serginin açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sevgili Atatürkçüler, sevgili Mustafa Kemaller. Her Türk genci, her Türk insanı bir Mustafa Kemal’dir. Bir Mustafa Kemal olmak zorundayız. Mademki onun yolundan gidiyoruz, onun cumhuriyetini yaşatmaya çalışıyoruz, onun cumhuriyetinin fertleriyiz, o zaman biz birer Mustafa Kemal’iz. Bu, Türk Milleti için bir şans. Mustafa Kemal yüzyılın lideri, dünya lideri. Mustafa Kemal, Türk milletinin bir bireyi. Bize bir yol haritası vermiş. Kendi uygulamaları akıl ve bilim yolunu bize tayin etmiş. Akıl ve bilim yolu tartışmasız herkesin içinde olması gereken, tüm siyasi farklılıkların ayrılıkların aynı çatı altında olması gereken bir ana unsur, yol haritası. Bugünkü televizyon programında da söyledim. Atatürk’ün cumhuriyetinin yurttaşları onun yol haritasının izleyicileri Atatürk’ün cumhuriyetini, ilkelerini, uygulamalarını, sözlerini bugün farklı değerlendirebilirler. Farklı düşünceler olsun, o düşüncelerin etrafında farklı partiler de kursunlar. Ama bu kadar savrulma niye? O zaman Atatürk’ün ilkelerini, yol haritasını kavramadığımız anlamına geliyor. Ya da dilim söylemeye varmıyor, niyetleri iyi değildir. Ben bunu pek söylemek istemiyorum. Yorumlamakta zorlanıyor olabilirler. Bu görev bize, Atatürk’ün partisine, Atatürk’ün yolunu izleyen Atatürkçülere düşüyor. Bu nedenle biz, Atatürk’ün çizdiği yolda, onun cumhuriyetinin ilkelerini her gün biraz daha güçlendirerek 21. yüzyıla taşımalıyız. Bu sabah Atakum Belediyesi personeli tam kadro belediyenin önünde toplanmış beni bekliyordu. Orada da bir konuşma yaptım. Atakum Belediyesi’nin tüm çalışanları saat 9’u 5 geçe Atatürk’ü hem ilk adım kenti hem de Atatürk’ün adını taşıyan kent olarak ‘Biz Atatürkümüz’ün anısını ve onun coşkusunu kendi aramızda, birlikte yaşamak istiyoruz’ dediler ve öyle andık. Burada da güzel bir fotoğraf sergisi açılışı var. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli ise, “Ulu Önderimizin bedenen aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde onu daha saygın bir bağlılıkla, özlemle, sevgiyle anıyoruz. Onu anmak, onun fikirlerinden, onun ışığından, bize bıraktığı evrensel değerlerin ardından gitmek tüm Türk milletinin görevidir. Onu bir defa daha saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Fotoğraf sergimize hepiniz hoş geldiniz, hepinize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen sergiye İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Dilek Çınar’ın yanı sıra çok sayıda Samsunlunun katılımı ile açılan sergi, 13 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.