Sadettin Saran gözünü kararttı! Lookman ve Sörloth'a servet önerdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm sıcaklığını koruyor. Daha önce Sörloth ve Lookman için A.Madrid ve Atalanta'nın kapısını çalan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın serbest kalmasıyla birlikte transfer operasyonunun devam edeceği belirtildi.

25 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ!

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'ya 25 milyon Euro teklif etti. İtalyan temsilcisi Atalanta, Ademola Lookman transferi için kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Oyuncu tarafıyla anlaşmaya yakın olan sarı-lacivertli ekip, İtalyan temsilcisi ile de 30 milyon euro civarına anlaşmak için büyük uğraş veriyor. Transferin Ocak ayının ilk haftasında büyük ölçüde bitebileceği gelen bilgiler arasında.

DOHA'DA GÖRÜŞECEKLER

Fenerbahçe'de Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından kulüpte bir araya gelmişti. Torunoğulları, kulüpteki toplantının ardından soluğu Doha’da aldı. Torunoğulları, Sörloth’un menajeri Morten Wivestad ile bir araya da gelecek.

SADETTİN SARAN GÖZÜ KARARTTI!

Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörtloth Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon euro isterken, Başkan Sadettin Saran'ın gözünü kararttığı ve Norveçli golcüyü İstanbul'a getirmek için o rakamı verebileceği iletildi. Öte yandan kulübü A.Madrid'in oyuncu için istediği 35 milyon euroda diretmesi bu transferin önündeki tek sıkıntı olarak öne çıkıyor.