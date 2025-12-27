SPOR

Sadettin Saran gözünü kararttı! Lookman ve Sörloth'a servet önerdi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Atalanta forması giyen Ademola Lookman için büyük bir bonservis bedelini gözden çıkarttı. Öte yandan forvet transferine yoğunluk veren Fenerbahçe'de Sörloth transferi için Doha'da görüşme ayarlandı. Başkan Sadettin Saran iki isim içinde kesenin ağzını açacak gibi görünüyor...

Sadettin Saran gözünü kararttı! Lookman ve Sörloth'a servet önerdi
Burak Kavuncu
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm sıcaklığını koruyor. Daha önce Sörloth ve Lookman için A.Madrid ve Atalanta'nın kapısını çalan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın serbest kalmasıyla birlikte transfer operasyonunun devam edeceği belirtildi.

25 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ!

Sadettin Saran gözünü kararttı! Lookman ve Sörloth a servet önerdi 1

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'ya 25 milyon Euro teklif etti. İtalyan temsilcisi Atalanta, Ademola Lookman transferi için kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Oyuncu tarafıyla anlaşmaya yakın olan sarı-lacivertli ekip, İtalyan temsilcisi ile de 30 milyon euro civarına anlaşmak için büyük uğraş veriyor. Transferin Ocak ayının ilk haftasında büyük ölçüde bitebileceği gelen bilgiler arasında.

DOHA'DA GÖRÜŞECEKLER

Sadettin Saran gözünü kararttı! Lookman ve Sörloth a servet önerdi 2

Fenerbahçe'de Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından kulüpte bir araya gelmişti. Torunoğulları, kulüpteki toplantının ardından soluğu Doha’da aldı. Torunoğulları, Sörloth’un menajeri Morten Wivestad ile bir araya da gelecek.

SADETTİN SARAN GÖZÜ KARARTTI!

Sadettin Saran gözünü kararttı! Lookman ve Sörloth a servet önerdi 3

Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörtloth Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon euro isterken, Başkan Sadettin Saran'ın gözünü kararttığı ve Norveçli golcüyü İstanbul'a getirmek için o rakamı verebileceği iletildi. Öte yandan kulübü A.Madrid'in oyuncu için istediği 35 milyon euroda diretmesi bu transferin önündeki tek sıkıntı olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Atalanta BC Alexander Sörloth Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Ademola Lookman
