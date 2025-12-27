MAGAZİN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan şimdi de eşi, çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yılı karşılamak adına bir yemek verdi. Otelinde düzenlendiği yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Yıldızhan aile pozuyla da beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Ailesine daha çok zaman ayırmak için sahne sayısını azaltan İzzet Yıldızhan, şimdi de ailesi ve yakın dostları için yeni yıl yemeği verdi.

Ünlü isim, İzmir'deki otelinde çocukları ve arkadaşlarına yemek organize etti. Çocuklarıyla ticaret işlerine daha çok ağırlık veren Yıldızhan, yemekte eğlenceli anlar yaşandı.

Eşi Ajda ile gecenin ev sahipliğini yapan Yıldızhan, gelen tüm dostlarına teşekkür etti. 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın aile pozu da sosyal medyada beğeni topladı.

EŞİNE YORUM YAĞDI

İzzet Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a ise; 'çok güzel kadın', 'eşi çok güzelmiş', 'eşi hem asil hem güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

Yıldız Tilbe eteğini kaldırıp kendinden geçti! İbo Show Yılbaşı Özel çekiminden görüntüler sızdı
Hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı! Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı

