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Atakum Belediyesi Mehmet Soykan Parkı’nı miniklerin kullanımına açtı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi, İstiklal Mahallesi’nde Samsunspor taraftar grubu Şirinler’in merhum lideri Mehmet Soykan’ın ismini taşıyan parkın yapımını tamamladı.

Atakum Belediyesi, İstiklal Mahallesi’nde Samsunspor taraftar grubu Şirinler’in merhum lideri Mehmet Soykan’ın ismini taşıyan parkın yapımını tamamladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum Belediyespor’da da antrenörlük yapan ve zamansız kaybettiğimiz Mehmet Soykan kardeşimizin anısı Atakum’da yaşayacak” dedi.
Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kente yurttaşların keyifli şekilde vakit geçirebileceği sosyal alanlar içeren, Atakumlu miniklerin eğlenebileceği oyun alanlarına sahip yeni parklar kazandırıyor. Kentin yeni gelişen bölgelerindeki sosyal alan ihtiyacına yönelik oluşturulan çalışma programını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İstiklal Mahallesi 872. Sokak üzerindeki Mehmet Soykan Parkı’nda alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladı.

“Zamansız kaybettiğimiz kardeşimizin anısını yaşatacağız”
Samsunspor Şirinler taraftar grubunun merhum lideri Mehmet Soykan, Atakum Belediyespor’da genç yetenekleri spor dünyasına kazandırmak için antrenörlük yapıyordu. Samsunspor tribünü ve Atakum Belediyespor’un sevilen ismi Soykan Aralık 2017’de geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti. Atakum Belediyesi, merhum Mehmet Soykan’ın ismini İstiklal Mahallesi’ndeki parkta yaşatacak. Yoğun yapılaşma ile birlikte kentte çok sayıda yeni yerleşim alanı oluştuğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’un her bir köşesinde çok sayıda parkımız var. Yeni yerleşim alanlarında inşa ettiğimiz parklarla bu sayıyı artırıyoruz. Mahalle parkları, komşuluk hukukunun gelişmesine katkı sağlayan mekanlar. Buralarda 7’den 77’ye tüm Atakumlular keyifli şekilde vakit geçirebiliyor, yan apartmandaki komşusu ile tanışıyor, mahallenin minikleri arkadaşlık kuruyor. Yapımını tamamladığımız İstiklal Mahallesi’ndeki park da hem bu amaçlara hizmet edecek hem de zamansız kaybettiğimiz Samsunspor tribünün önemli ismi, Atakum Belediyespor’un genç futbolcularının antrenörü Mehmet Soykan kardeşimizin anısını yaşatacak. Tüm Atakumlu hemşehrilerimden mahalle parklarına sahip çıkmalarını, ödedikleri vergiler ile inşa edilen kamusal yapıların korunmasına destek olmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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