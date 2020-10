Atakum Belediyesi’nden patili dostlara destek sergisi

Atakum Belediyesi ve Atakum Gençlik Konseyi’nin işbirliği ile kentteki hayvanseverleri Atakum Kent Meydanı’nda buluşturan Patili Dostlar Sergisi’nde sokak canlılarının yaşam hakkına dikkat çekildi.

Ziyaretçilerin bağışladığı kilolarca mama, sokaklarda yaşayan can dostların aç kalmasını önleyecek. Serginin açılışını gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanvekili Dr. Atilla Tekcan, “Türkiye’de hayvanlara zarar verenlere yönelik cezalar caydırıcı değil. 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yeniden düzenlenmeli” dedi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin birlikte gerçekleştirdiği Patili Dostlar Sergisi’nde her bir ziyaret, can dostlar için mamaya dönüştü. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde tüm Atakumlulara, “Can dostlarınızın fotoğraflarını gönderin, Patili Dostlar Sergisi’nde yayınlayalım” çağrısı yapan Gençlik Meclisi üyeleri, önce kent sakinlerinin ulaştırdıkları fotoğrafları topladı. Yaklaşık 50 can dostun fotoğrafı ile Atakum Kent Meydanı’nda açılan Patili Dostlar Sergisi, kentteki hayvanseverleri bir araya getirdi. Farklı türlerde kedilerden sevimli köpeklere, küçük civcivlerden yeşillikler içerisinde dolaşan ördeklere kadar çok sayıda can dostun fotoğrafının yer aldığı sergiyi ziyaret edenler de sokak canlılarının beslenmesine katkıda bulundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği köpeği Fox ve Atakum Belediyesi’nin emektar dostu Akbey’in fotoğraflarının da yer aldığı Patili Dostlar Sergisi’ni ziyaret eden yurttaşlar, alanın girişinde yer alan kedi ve köpek mamalarından alarak bağış kutularına bıraktı. Hayvanseverlerin bağışları ile toplanan kilolarca kedi ve köpek maması, Atakum’daki sokak canlılarının beslenmesi için kullanılacak. Mamalar, Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sokaklarda yaşayan can dostlara ulaştırılacak.