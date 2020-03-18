Atakum’da konteynerler yer altına inecek

Sıfır Atık Projesi kapsamında Atakum’da yeraltı çöp konteyneri sistemine geçilmesini görüşen Atakum Belediye Meclisi, ilgili maddeyi oy birliği ile kabul etti. Ayrıca Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, toplantıda belediyenin yürüttüğü korona virüsü ile mücadele süreci konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Atakum Belediye Meclisi Mart ayı olağanüstü toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Meclis gündeminde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından teklifi verilen ve Atakum’da katı atık olan evsel çöplerin toplanmasında yer altı çöp konteyneri sistemine geçilmesine ilişkin madde görüşüldü. İlgili madde oy birliği ile kabul edildi.

“Sıfır atık için yer altı konteynerleri”

Mecliste görüşülen sıfır atık düzenlemesine ilişkin görüşlerini bildiren Başkan Deveci, sıfır atık konusunun dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde olduğunu belirterek, “Çok uzun süredir bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında kırsal kalkınma, kapsamlı bir çevre eğitim modeli gibi sosyal projelerin iç içe olduğu projelerimiz var. Burada sona geldik. Türkiye’de başka örneklerini de inceledik. İnsan sağlığını korumak aynı zamanda anayasal bir sorumluluk ve belediyelerin görevidir. Belediye yasamızda da buna benzer hükümler var. İlgili pek çok yasa da var. Bu yasal dayanaklarla biz bu projenin devamı ve tamamlayıcısı olarak yer altı konteyneri sistemini Atakum’da kurmaya çalışıyoruz. Bir diğer husus çöplerin kaynağında ayrıştırılmasını hedefliyoruz. Eğer bunları gerçekleştirip kentimizde üretilen evsel atıkların yüzde 50’si veya yüzde 60’ının geri dönüşümüne yönelik bir potansiyele ulaştırabilirsek çöp toplama hizmetine ayırdığımız bütçeyi denkleştirebiliriz. Diğer yandan şehrin temizliği, Atakum’un kültür, sanat ve turizm iddiamızı ortaya çıkaracak engelleri de aşmış olacak” dedi.