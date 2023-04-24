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Atakum’da Mahalle Afet Gönüllüleri ekipleri kuruluyor

24.04.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakum Belediyesi ve Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan MAG AME ile eğitim iş birliğiyle Atakum’da Mahalle Afet Kurulları kurulması için ilk adım atıldı.

Eğitimler sayesinde her mahallede Mahalle Afet Kurulları kurulurken Atakum’a bir Afet Eğitim Merkezi de kazandırılacak.

Atakum Belediyesi afet konusunda bilinçlenme ve gönüllülerin de desteğiyle olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri bilimsel yöntemlerle ele alan Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) ile eğitim ve iş birliği için ilk adımları attı. Projeyle birlikte gönüllü belediye personeli ve yurttaşların alacağı Mahalle Afet Gönüllüsü - (MAG) eğitimi sonrasında her mahallede Mahalle Afet Kurulları kurulacak, Mahalle Afet Gönüllüsü eğitimi sonrasında ileri seviye eğitime katılmak isteyenler ise Acil Müdahale Eğitimine (AME) katılarak Acil Müdahale Ekibine girerek AFAD’ a akredite olabilecektir. Bu proje ile Atakum’a sürekli eğitim imkanı sağlayacak Afet Eğitim Merkezi’nin kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca Atakum Belediyesi’nde kurulacak olan Afet İşleri Müdürlüğüyle de afetlere yönelik çalışmalar tüm mahallelere yayılarak bilinçlendirme alanını güçlendirilecek.

MAG AME NEDİR?

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği kendi ilçesinde ya da yakın bölgesindeki deprem, sel, yangın trafik, toprak kayması, bina çöküntüsü gibi afet ve acil durumlara ilk müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla kurulmuştur. İhbarı aldığı andan itibaren ekibi ile birlikte en hızlı şekilde olay yerine ulaşır başta çevre güvenliği olmak üzere bilgi toplama ilk müdahale gibi çalışmaları gerçekleştirir. Profesyonel ekiplerle iş birliği içinde koordineli bir şekilde çalışır. Müdahale kapasitesini gerek ekipman gerekse eğitim ile sürekli en üst düzeyde tutar. Her ay düzenli olarak eğitimlerini gözden geçirir. Güncellemelerini yapar. Ekibindeki diğer arkadaşları ile düzenli olarak diyalog halinde olur. MAG Acil Müdahale Ekibi üyeleri kendi mahalleleri ile bağlantılarını kaybetmezler. Büyük çaplı afetlerde kendi mahallelerindeki MAG ekibinde görev alacaklarının bilinciyle mahallelerindeki MAG çalışmalarına düzenli olarak katılırlar. Mahallesi talep ettiğinde ekibi ve çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşırlar.

İLK EĞİTİMLER BELEDİYE PERSONELİNE

Afet konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitmeye önce kendi personelinden başlayan Atakum Belediyesi gönüllü 27 kişinin katılacağı 36 saatlik eğitim programı gerçekleştirilecek. 24 saat pratik, 12 saat de teorik eğitimlerin olacağı programda gönüllü belediye personeli “Afet Bilinci”, “Hafif Arama Kurtarma”, “Afet Psikolojisi”, “Temel Yangın Söndürme”, “İlk Yardım”, “Afet Haberleşmesi (Telsiz Eğitimi)” ve “Tatbikatlar” başlıklarında MAG AME’nin uzman eğitmenlerinden dersler alacak. Aynı eğitimler Atakum’un tüm mahallelerinde de gönüllülere verilerek her mahallede birer Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibi kurulması sağlanacak.

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR

Afetle mücadelede kentin ihtiyaç duyacağı tüm çalışmaları bilimsel yöntemlerle yürütmek üzere altyapı çalışmalarını sürdüren Atakum Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü kurulması için de kolları sıvadı. Atakum Belediye Meclisi’nde görüşülerek kurulması resmi olarak karara bağlanacak müdürlük çalışmaları sayesinde Atakum Belediyesi’nin afetle mücadeleye yönelik tüm çalışmaları kentin her bölgesine yayılacak. Afetlere yönelik eğitimlerin devamlılığını sağlamak için de Atakum Belediyesi Afet Eğitim Merkezi kente kazandırılması hedefleniyor. Her dönem eğitim faaliyetlerinin süreceği merkez sayesinde Atakum’da afetler konusunda farkındalık çalışmaları yapılarak geniş kitlelere eğitim verilecek.

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