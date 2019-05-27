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Atalanta, 112 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı!

İTALYA HABERLERİ  | 27.05.2019 08:21 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın son haftasında Sassuolo ile karşılaşan Atalanta, sahadan 3-1 galip ayrılarak sezonu 3. sırada tamamladı. Serie A'nın önde gelen devlerini geride bırakarak 3. sırada kendine yer bulan Atalanta, 112 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Atalanta, 112 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Serie A'nın 38. haftasının ardından Juventus ve Napoli'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu.

Atalanta, sahasında Sassuolo'yu Zapata, Gomez ve Pasalic'in golleriyle 3-1 yenerek, ligi 69 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Inter de seyircisi önünde oynadığı Empoli maçını Keita ve Nainggolan'ın golleriyle 2-1 kazanarak aynı puanla 4. sırayı aldı.

Böylece Atalanta ve Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Atalanta, 112 yıllık tarihinde bunu tarihinde ilk kez başardı.

Salih Uçan'ı kadrosunda barındıran Empoli ise Chievo ve Frosinone'den sonra küme düşen son takım oldu.

MILAN 5, ROMA 6. BİTİRDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gollük katkı yaptığı Milan, deplasmanda SPAL'ı 3-2 mağlup etmesine karşın 68 puanla 5. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Kalecisi Donnarumma'nın 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk ettiği Milan, son olarak 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Cengiz Ünder'in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla 6. oldu.

GALATASARAY'A YARADI

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi bileti alması Galatasaray'a yaradı. Milan'ı geçerek bir ilki gerçekleştiren Atalanta, buna karşın son 10 yıllık UEFA katsayı sıralamasında Galatasaray'dan geri olduğu için temsilcimiz 1.1 milyon Euro fazla alacak.

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Anahtar Kelimeler:
atalanta Şampiyonlar Ligi Sassuolo

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