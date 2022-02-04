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  4. Atalanta'nın futbolcusu Juan Musso, kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Atalanta'nın futbolcusu Juan Musso, kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

04.02.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'da top koşturan Atalanta'nın kalecisi Juan Musso, büyük bir şanssızlık yaşadı. Kız arkadaşı yanlışlıkla Musso'nun çıplak fotoğrafını paylaştı. Kız arkadaşı Musso'ya romantik bir sürpriz yapmıştı. Bu sürprize teşekkür etmek isteyen Musso, evden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı çektiği esnada aynayı fark etmeyen yıldız oyuncu, çıplak halini yanlışlıkla herkesle paylaştı. Kısa süre içinde paylaşımı silerek ''İşte doğru fotoğraf'' notuyla yeni bir fotoğraf gönderdi.

Atalanta'nın futbolcusu Juan Musso, kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...
Juan Musso

Juan Musso

ARJ Arjantin
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Atalanta
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Atalanta'nın kalecisi futbol sahalarında değil de gerçek hayatta en çaresiz kaldığı anlardan birini yaşadı... Kız arkadaşı Musso'ya İtalya'ya döndüğü için bir sürpriz hazırlamıştı. Yaptığı sürprizi çok beğenen Musso, odanın fotoğrafını çekerek takipçileriyle paylaşmak istedi. Fakat odada bulunan ayna arka planda her şeyi gözler önüne serdi. Çırılçıplak bir biçimde kız gözüken Musso, olayı geç fark etmesiyle sosyal medya karıştı...

AYNAYI FARK ETMEDİ

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Arjantin milli takımında forma giyen Juan Musso, İtalya'ya döndükten sonra kız arkadaşının kendisi için yaptığı sürprizle baş başa kaldı. Bu durumu çok beğenen ve odasında bulunan balonların fotoğraflarını çeken Musso, karşıda bulunan aynayı fark etmeyince olanlar oldu. Yaptığı paylaşımı hemen kaldıran Musso çok geç kalmıştı...

"İŞTE DOĞRU FOTOĞRAF"

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Yaptığı paylaşımı hemen kaldırmasına rağmen sosyal medyada çoktan çıplak fotoğrafı yer almaya başlamıştı. Bu olayın ardından üstünü giyinerek yeni bir paylaşım yapan Musso, "İşte doğru fotoğraf" notunu düştü.

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