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Ataşehir Belediyesi dolu riskine karşı kapalı pazarları otoparka dönüştürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Meteorolojinin 8-9 Ekim tarihleri için yaptığı sağanak ve dolu yağış uyarılarını dikkate alan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilçedeki kapalı Pazar alanlarını ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açtı.

Meteorolojinin 8-9 Ekim tarihleri için yaptığı sağanak ve dolu yağış uyarılarını dikkate alan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilçedeki kapalı Pazar alanlarını ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açtı. İlgezdi ayrıca, hava koşulları nedeniyle medyana gelebilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.
Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarında beklenen ani düşüşler sebebiyle yaşanacak kuvvetli yağışların dolu şekline dönüşebilmesi riskine karşı, vatandaşların otomobillerini koruyabilecekleri alanlar oluşturuldu.
Esatpaşa, Örnek ve Küçükbakkalköy mahallerinde bulunan kapalı pazar alanları iki gün boyunca, Barbaros Kapalı Pazar Alanı ise Cuma günü kıyafet pazarı olarak kullanıldığından dolayı sadece Perşembe günü otopark alanı olarak kullanılacak.

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