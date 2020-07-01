Ataşehir Belediyesi iç ortamlarda da hava kalitesi ölçmeye başladı

Korona virüs salgınıyla birlikte insanların; ofis, alışveriş merkezi, okul, resmi binalar ve toplu taşıma araçları gibi kapalı alanlarda soluduğu havanın kalitesi önem kazandı.

İç hava kalitesi, kapalı ortamlarda insanların soluduğu havanın ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu betimleyen bir değerdir. Araştırmalara göre iç hava kalitesinin değeri, iş yerlerindeki çalışanların mutluluğu ve çalışma azmini, öğrencilerin öğrenme isteklerini de doğrudan etkiliyor.

Ataşehir Belediyesi hem kendi hizmet binalarında hem de alışveriş merkezi, okul, market gibi alanlarda hava kalitesini değerlendirmek amacıyla iç ortamların hava kalitesini ölçmeye başladı. Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından anlık ve sabit olmak üzere çeşitli ölçümler yapılarak iç ortamda bulunan havanın sağlıklı olup olmadığına bakılacak.

Satın alınan iki iç ortam hava kalitesi ölçüm cihazı ile gerçekleştirilen çalışmalarda, ölçüm sonuçları limit değerler çerçevesinde değerlendirilecek. Söz konusu değerler limit değerlerin üzerinde ise işletmelerden gerekli önlemlerin alınması istenecek.

İşletmelerden; havalandırma sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması, uygun olmayan koşulların iyileştirilmesi ve iç ortamın taze hava besleyen sistemlerle uygun şekilde faaliyet göstermesi için önlemler alması istenecek. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde işletmelere yasal işlem uygulanacak. Pek çok kaynakta kapalı alanlarda havaya yayılan kirleticilerin, akut ve kronik sağlık sorunlarına, hatta bulaşıcı hastalıklar ve korona virüs türü hastalıkların hızlı yayılmasına sebep olduğuna dikkat çekilmiştir.

Ataşehir Belediyesi daha önce de satın aldığı mobil hava ölçüm cihazıyla ilçe genelinde hava kalitesini düzenli olarak ölçmeye başlamıştı. Bu çalışmayla dış ortamlarda olduğu gibi iç ortamlarda da hava kalitesi ölçülerek vatandaşların sağlıklı nefes almaları sağlanacak.

