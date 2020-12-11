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Ataşehir Belediyesi Mayıs ayından bu yana 200 sanatçıyı Ataşehirlilerle buluşturdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Ataşehir Belediyesi Covid-19 salgını döneminde de kültür-sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.Kültür merkezlerinin yüz yüze faaliyetlerine ara verildiği bu dönemde Ataşehir Belediyesi kültür-sanat alanında tüm etkinliklerini E- Kültür Merkezi üzerinden izleyicileriyle buluşturmayı sürdürüyor.“Sanat durmaz, sanat durursa hayat durur” sloganıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, Mayıs ayından bu yana söyleşiler, konserler, tiyatro oyunları, atölyeler, çocuk oyunları gibi etkinliklerle 200’den fazla sanatçıyı Ataşehirlilerle buluşturdu.Ataşehir’de yaşayan müzik emekçilerini desteklemek ve arşiv niteliğinde belgesel konserler kaydetmek için başlatılan “Ataşehir’in Sesleri” projesiyle ünlü kamanca virtüözü Arslan Hazreti’den bağlama sevdalısı Kutsal Evcimen’e, Türk Halk Müziği Sanatçısı Müslüm Eke’den Sude Çelikkol ve Selim Bölükbaş’ya kadar Ataşehir’de yaşayan birçok müzisyen dijital ortamda izleyicileriyle bir araya geldi.Aynı zamanda, “İstanbul’un Sesleri” programıyla söyleşiler ve konser kayıtları gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediyesi Covid-19 salgını döneminde de kültür-sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.
Kültür merkezlerinin yüz yüze faaliyetlerine ara verildiği bu dönemde Ataşehir Belediyesi kültür-sanat alanında tüm etkinliklerini E- Kültür Merkezi üzerinden izleyicileriyle buluşturmayı sürdürüyor.
“Sanat durmaz, sanat durursa hayat durur” sloganıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, Mayıs ayından bu yana söyleşiler, konserler, tiyatro oyunları, atölyeler, çocuk oyunları gibi etkinliklerle 200’den fazla sanatçıyı Ataşehirlilerle buluşturdu.
Ataşehir’de yaşayan müzik emekçilerini desteklemek ve arşiv niteliğinde belgesel konserler kaydetmek için başlatılan “Ataşehir’in Sesleri” projesiyle ünlü kamanca virtüözü Arslan Hazreti’den bağlama sevdalısı Kutsal Evcimen’e, Türk Halk Müziği Sanatçısı Müslüm Eke’den Sude Çelikkol ve Selim Bölükbaş’ya kadar Ataşehir’de yaşayan birçok müzisyen dijital ortamda izleyicileriyle bir araya geldi.
Aynı zamanda, “İstanbul’un Sesleri” programıyla söyleşiler ve konser kayıtları gerçekleştirildi. Aralarında Özcan Türe, Erdal Güney, Taner Özdemir, Sinem Önel, Niyazi Koyuncu, Metin-Kemal Kahraman, Elfida Su gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda sanatçı hayranlarıyla buluştu.
“Umut” temalı şiirlerin okunduğu yeni bir bölümle şairlerin şiirleri, gerek Youtube’dan gerekse Radyo Ataşehir’den şiirseverlerin karşında oldu.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi, salgının ilk anından itibaren harekete geçerek her alanda önlemler aldı ve faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. İlaçlama, denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra kültür-sanat alanındaki faaliyetlerimizin kesintisiz sürmesini önemsiyoruz. Maalesef bir süre daha halkımıza açık etkinliklerimizi yapamayacağız. İçinde bulunduğumuz koşullarda sanata her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gerek konserler, söyleşiler, edebiyat buluşmaları gerekse çocuk tiyatroları ve daha birçok etkinliğimizi E-Kültür Merkezi aracılığı ile dijital hesaplarımızdan yayınlamaya devam edeceğiz” dedi.

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