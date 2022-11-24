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Ataşehir’de "E-Adaptasyon’’ projesi başladı

24.11.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital teknolojilerin hayatın her alanını yoğun bir şekilde etkilemesi neticesinde dijital okuryazarlık becerileri tüm bireyler için gerekli hale geldi.

Ataşehir’de "E-Adaptasyon’’ projesi başladı

Bu çerçevede Yeditepe Üniversitesi tarafından bir yıldır gerçekleştirilmekte olan “E- Adaptasyon” projesi, Ataşehir Belediyesi ve Yarenlik Platformu’nun da ortaklığıyla 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik dijital okuryazarlığın yaygınlaşması amacıyla Ataşehir’de de hayata geçirilerek eğitimlerine başladı.

Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri; 65 yaş üstü yurttaşlara, dijital platformları güvenli kullanma, online bankacılık, online alışveriş, e-devlet hizmetleri, yakınlarını arayabilme, görüntülü konuşma ve internet kullanımı gibi konularda becerilerini geliştirmeleri için eğitimler veriyorlar.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak, 65 yaş üstü yurttaşlarımıza hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması adına hizmet ve projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Büyüklerimizin yaşamını zorlaştıran engelleri aşmalarına ve sosyalleşmelerine imkân veren bu projede emeği geçen bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim programı hakkında bilgi veren Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, “Pandemi sürecinde 65 yaş üstü insanlar sosyal ilişkilerini ve kendilerine bakımla ilgili birtakım ihtiyaçlarını gidermek konusunda zor durumda kaldı. Hayatlarını çoğunlukla evden idare etmek durumda oldular. Bu süreç içinde dijital konularda becerilerini geliştirmelerinin ne kadar önemli bir konu olduğu da ortaya çıktı. Yaşlılarımızın sosyal platform üzerinden sosyal ilişkilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda yakınlarını arayabilme, görüntülü konuşma ve fotoğraf paylaşabilme gibi becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Dijital bankacılık ve online alışveriş gibi becerilerini geliştirme konusunda destek oluyoruz. Yaklaşık 9 hafta boyunca bu eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Yurttaşlara proje çerçevesinde eğitim veren yüksek lisans öğrencisi Nail Helvacılar da “Büyüklerimizin de dijital okuryazar olabilmeleri için onlara çeşitli beceriler edindiriyoruz. Sosyal medya platformlarını rahatça kullanabilmeleri için destek veriyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldığım için sevinçliyim” diye konuştu.
30 Ağustos Emekli Kültürevi’nde Satranç eğitimlerine de katılan 65 yaşındaki emekli Aysel Bayrak ise şunları söyledi: “Bu projede emeği olan herkese öncellikle çok teşekkür ediyorum. Eğitimler çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Burada olduğum için çok mutluyum.”

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