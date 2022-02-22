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Ataşehir’de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

22.02.2022 05:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3092'nci Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, gecekondu ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.

Evde yaşayan yaşlı bir kadın da mahalle sakinlerinin yardımıyla yangından yara almadan kurtarıldı.

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yangın İstanbul Ataşehir

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