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  4. Ataşehir’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapıldı

Ataşehir’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla tüm Türkiye’de “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan denetimler, Ataşehir’de de eş zamanlı olarak yapıldı.Ataşehir Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda; Zabıta, Emniyet, İlçe Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden ve uzmanlık bilgisine sahip meslek odaları temsilcilerinden oluşan ekipler, korona virüs (Covid-19) önlemlerine ilişkin, işletmeleri tedbirli olunması konusunda bilgilendirip denetimler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla tüm Türkiye’de “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan denetimler, Ataşehir’de de eş zamanlı olarak yapıldı.
Ataşehir Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda; Zabıta, Emniyet, İlçe Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden ve uzmanlık bilgisine sahip meslek odaları temsilcilerinden oluşan ekipler, korona virüs (Covid-19) önlemlerine ilişkin, işletmeleri tedbirli olunması konusunda bilgilendirip denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh salonları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanları denetlendi. Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Zabıta Müdür Vekili Haydar Kaya, İlçe Sağlık Müdürü Vekili Celalettin Tarım ile İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hamza Atalay da denetimlere katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda tedbirli olmaya davet etti. Maskesini nizami şekilde takmayanlar ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Ertaş, Ataşehirlilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

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