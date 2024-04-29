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  4. Ataşehir'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira kesildi

Ataşehir'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira kesildi

AA AA
29.04.2024 09:49
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Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Küçükyalı mevkisinde, bazı sürücülerin kurallara aykırı biçimde şerit değiştirip başka araçların geçişine engel olduğu ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Söz konusu görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettikleri 4 sürücüyü gözaltına alındı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "sürücünün geçme dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 34 bin 36 lira para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir trafik

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