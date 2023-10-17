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Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

17.10.2023 07:05 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de minibüs, taksi ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaza 00.15 sularında TEM Otoyolu Samandıra dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PV 1470 plakalı minibüs, Coşkun T.’nin kullandığı 34 TJJ 93 plakalı taksi, 34 GY 301 plakalı otomobil ve 34 UH 9097 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara yönünde kazaya karıştı.

Kaza sonucu yol kenarına savrulan taksideki sürücü Coşkun T. ile yolcu İsmail H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili konuşan Taşkın Topçu, “Şu arkada gördüğünüz siyah araç iki kilometreden beri kendisini takip ediyoruz, makas atarak yola devam ediyordu. İki kilometre boyunca sağındaki ve solundaki araçları kaçırarak geliyordu. buraya kadar geldi. Arkadaki ticari taksiye arkadan vurdu. O taksi en az 5 takla atarak gitti oraya. Diğerleri de haliyle kaza bir anda olunca arkadan gelip vurdu. Yaralılar o taksidekilerdi. Müşteri ve taksi sürücüsüydü. Diğer araçlarda yaralı yok. Sadece maddi hasar var.“ dedi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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