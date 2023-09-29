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  4. Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı

Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı

29.09.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu salındı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının 11 bölgeye bırakıldığını söyledi.

Her yıl Atatürk Barajı ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Kıyas, "Şanlıurfa üretim istasyonundan 2 milyon 300 bin şabut, 4 milyon 881 de sazan getirdik. Geçen yıl da yaklaşık bu rakama yakın yine bir yavru bırakmıştık. Bakanlığımızın iç sularda balıklandırma projesi kapsamında bu çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

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Adıyaman atatürk barajı

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