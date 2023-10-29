ATATÜRK FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Atatürk 1881 - 1919 filmi hangi kanalda, saat kaçta? Cumhuriyetin 100. yılına özel yapım!

Atatürk filmi konusu ve oyuncuları ile merak edildi. Aras Bulut İynemli'nin 'Benim 2.5 yılım' dediği film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı Atatürk filmi Fox TV'de yayınlanacak. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümde izleyicilerle buluşacak olan Atatürk filmi, TV yayını sonrasında sinema filmi olarak devam edecek. İşte film ile ilgili detaylar...

ATATÜRK 1881 - 1919 FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk 1881-1919 filmi bu akşam saat 21.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen film Fox TV'de yayınlanacak. Atatürk filminin ardından da saat 23:15'te Objektifin Ardı: Atatürk belgeseli yayınlanacak.

ATATÜRK FİLMİ KONUSU

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Atatürk filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "Atatürk 1881 - 1919", yetim bir çocukken bir kahraman dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. Serinin ilk filminde Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu ediliyor.

Ataürk filmi; Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından, hangi özelliklerinin O'nu bir lider haline getirdiği ve bir milletin umudu olmasına doğru uzanan hikayesini anlatıyor.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI

-Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

-Songül Öden - Zübeyde Hanım

-Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

-Sarp Akkaya - Enver Paşa

-Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

-Esra Bilgiç - Madam Corinne

-Sahra Şaş - Makbule Atadan

-Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

-Beran Kotan - Ömer Naci

-Hamdi Alkan

-Emma Watson

-Darko Perić

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

12:30 Fox’ta Atatürk’ün İzinde Bir Asır

14:30 Fox’ta Cumhuriyet Coşkusu

16:30 Fox’ta Cumhuriyet Destanı

18:30 Fox’ta Yüzyıllık Miras

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı

21:00 Atatürk

23:15 Objektifin Ardı: Atatürk

00:00 Bambaşka Biri

03:00 Adım Farah

04:45 Aşk Yeniden

05:45 Kefaret







