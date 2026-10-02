Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası'nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı

Kanal D’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenme moduna geçti.

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir uzun gömlek ve Jean kombiniyle bakışları üzerine topladı.

TAM NOT ALDI

Özdemir arkası uzun, önü kısa gömleğinin düğmelerini de yarıya kadar açık kullanmayı tercih etti. Güzel oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

Demet Özdemir için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'aura kadın', 'çok ama çok güzel', 'saçlar çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.