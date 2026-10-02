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Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası'nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı

Son olarak Eşref Rüya dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde biraz dinlenmeye geçti. Uzun saçlarını kısacık kestirip imaj tazeleyen ünlü isim bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası'nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenme moduna geçti.

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı 1

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir uzun gömlek ve Jean kombiniyle bakışları üzerine topladı.

Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı 2

TAM NOT ALDI
Özdemir arkası uzun, önü kısa gömleğinin düğmelerini de yarıya kadar açık kullanmayı tercih etti. Güzel oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı 3

Demet Özdemir için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'aura kadın', 'çok ama çok güzel', 'saçlar çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir yeni imajıyla Paris Moda Haftası nda! Gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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