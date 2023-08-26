Atatürk filminin yıldızı Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu! Netflix'in yeni dizisinde başrol...

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve en son Atatürk filminde rol alan Esra Bilgiç’in yeni projesi belli oldu. Atatürk filminin tanıtımına güzelliği, sesi ve yeteneğiyle damga vuran Bilgiç, yeni projesinde Netflix izleyicisinin karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu, Ata Demirer'in Netflix için çekeceği BKM Film imzalı “Bir İhtimal Daha Var” dizisinin başrol kadın yıldızı oldu. Hakan Algül’ün yöneteceği 8 bölümlük diziyi Deniz Akçay yazıyor.

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi’nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı.

On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi. 2014’te ilk projesi olan “Diriliş Ertuğrul” ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı. 116 bölüm hayat verdiği "Halime Hatun" karakterine 2018’de veda etti.

Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç’in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı.

2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art’ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere’ye gitti. Londra’da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye’ye döndü.

2019’da BKM yapımcılığında Adana’da çekilen “Ramo” dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı.

Türkiye’de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bilgiç, bir devlet üniversitesinin Hukuk Fakültesi’nde üçüncü sınıf öğrencisidir.



